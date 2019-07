Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Trickbetrug am Straßenrand

Borken (ots)

Der Sprit sei ihm ausgegangen - mit dieser Behauptung hatte es ein 21-Jähriger am Sonntag in Velen-Ramsdorf geschafft, an Geld zu kommen. Der Rumäne ohne festen Wohnsitz in Deutschland hatte gegen 11.40 Uhr auf der Bundesstraße 67 in Höhe "Zum Lünsberg" einen 20 Jahre alten Autofahrer angehalten. Zeugen hatten bereits zuvor die Polizei verständigt, weil ihnen das Verhalten des 21-Jährigen verdächtig vorkam. Als die Polizei eintraf, hatte der hilfsbereite 20-Jährige dem Mann gerade Geld ausgehändigt. Angesichts der eintreffenden Beamten gab dieser es wortlos zurück. Die Polizisten fertigten eine Anzeige und erhoben eine Sicherheitsleistung Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Betrugs und bittet weitere mögliche Zeugen oder Geschädigte, sich beim Kriminalkommissariat in Borken zu melden: Tel. (02861) 9000.

