Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: PKW landet auf dem Dach

Delmenhorst (ots)

Am 27.12.2019, gegen 14.15 Uhr, befuhr ein 50-jähriger PKW-Fahrer aus Buchholz in der Nordheide mit einem VW Polo die Stedinger Straße stadteinwärts. In Höhe der Hausnr. 154 übersah er einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW, mit dem der Polofahrer zusammenstieß. Nach dem Aufprall auf das Heck des geparkten PKW überschlug der Polo über die linke Seite und blieb auf dem Dach quer auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht und konnte bereits nach kurzer ambulanter Behandlung im Rettungswagen noch vor Ort entlassen werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es während der kurzzeitigen Sperrung der Stedinger Straße nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell