Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Verkehrsunfälle auf BAB 20

Rostock (ots)

Am 09.05.2020 gegen 13:06 Uhr ereignete sich auf der BAB 20, Richtungsfahrbahn Stettin, Höhe Tessin, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 56-jährige polnische Fahrer eines PKW Citroen die BAB 20 in Richtung Stettin und wollte einen anderen PKW überholen. Nach Abschluss des Überholvorganges unterschätze der Fahrzeugführer offenbar die Geschwindigkeit eines weiteren auf der rechten Fahrspur fahrenden PKWs, wodurch er nach links auswich und die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Dabei kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Mittelschutzplanken, wo dieser zum Stillstand kam. Die Trümmerteile des stark beschädigten PKWs schleuderten bis auf die Gegenfahrbahn in Ri. Lübeck. Zur Unfallaufnahme, Bergung des Fahrzeuges und zur Reinigung der Fahrbahn von Ölverschmutzungen war eine Vollsperrung der BAB 20 bis ca. 16:15 Uhr notwendig. Dadurch kam es zu längeren Stauerscheinungen. Der Fahrer konnte zum Glück nach kurzer med. Untersuchung unverletzt den Rettungswagen verlassen. Einige Minuten später ereignete sich in der Gegenrichtung, etwa auf gleicher Höhe, ein weiterer schwerer Verkehrsunfall. Der 50-jährige polnische Fahrer eines polnischen Sattelzuges bemerkte die Trümmerteile und verringerte seine Geschwindigkeit. Plötzlich fuhr ein 59-jähriger deutscher PKW Fahrer auf den Sattelauflieger auf. Der PKW wurde unter dem Auflieger eingeklemmt und der Fahrer wurde schwer verletzt. Er wurde umgehend in die Klinik nach Rostock gebracht. Auch hier war zur Unfallaufnahme, Bergung des Fahrzeuges und zur Reinigung der Fahrbahn von Ölverschmutzungen eine Vollsperrung der BAB 20 notwendig. Der Fahrzeugverkehr wurde an der AS Tessin abgeleitet. Die Maßnahmen dauerten bis ca. 17:15 Uhr. Auch hier kam es zu längeren Rückstauerscheinungen. Becker, PHK Autobahn-, Verkehrspolizeirevier Dummerstorf Polizeiinspektion Güstrow

