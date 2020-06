Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Diebstahl aus Kfz

Zwei Transporter angegangen

Goch-Pfalzdorf (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19. Juni 2020) schlugen Automarder gleich doppelt auf dem Parkplatz des Sportplatzes an der Stadionstraße in Pfalzdorf zu. An einem blauen VW Crafter entfernten sie zunächst eine Dreiecksscheibe und stahlen dann ein Navigationsgerät, eine Freisprecheinrichtung und ein Mautgerät aus dem Wagen. Letzteres fanden die eingesetzten Beamten in einem nahegelegenen Waldstück. Bei einem weißen Toyota Proace schlugen die Täter eine der Heckscheiben ein und entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen aus dem Auto, darunter Bohrmaschinen, Akkuschrauber und zwei Flex. Die Kripo Goch nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (cs)

