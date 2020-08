Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Kirchen-Hausen

TUT) Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Fahrzeugführern (03.08.2020)

Geisingen (ots)

Zwei leicht verletzte Fahrzeugführer und Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagnachmittag gegen 17.45 Uhr an der Einmündung der Landesstraße 185 in die Bundesstraße 31 bei Kirchen-Hausen ereignete.

Der 18 Jahre alte Lenker eines KIA Ceed befuhr die Bundesstraße 31 aus Richtung Immendingen in Fahrtrichtung Freiburg und bog an der Einmündung bei grüner Ampel nach links auf die Landesstraße 185 in Richtung Kirchen-Hausen ab. Hierbei missachtete er den Vorrang der ebenfalls bei grüner Ampel die Einmündung aus Richtung Freiburg in Fahrtrichtung Immendingen überquerenden, 52-jährigen Lenkerin eines Mitsubishi Space Star, weshalb es zu einem heftigen Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge kam.

Die beiden verletzten Fahrzeugführer wurden durch den Rettungsdienst zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide an dem Verkehrsunfall beteiligten Pkw waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

