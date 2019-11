Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lage-Fahrradsturz auf Brücke

Lage (ots)

Zu einem Fahrradsturz kam es am 24. November um ca. 11:45 Uhr auf dem Kanalweg. Ein alleinbeteiligter Fahrradfahrer befuhr mit seinem E-Bike eine Holzbrücke über dem dortigen Kanal. Hier geriet er mit dem Vorderreifen in ein sich auf der Brücke befindliches Loch und kam zu Fall. Der Radfahrer verletzte sich leicht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 92000 in Verbindung zu setzen./hbr

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell