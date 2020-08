Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unfall mit Verletzten und hohem Sachschaden (03.08.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Mehrere Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 17.000 Euro forderte ein Unfall am gestrigen Montagabend gegen 19 Uhr auf der Kreisstraße 5709. Eine 18-jährige Audi-Fahrerin fuhr auf der K 5709, von Nordstetten kommend, in Richtung der Straße "Nordring Villingen" und übersah an der Einmündung der Straße "Außenring Villingen" die derzeit geänderte Vorfahrtsregelung. Die junge Frau fuhr ungebremst über den Einmündungsbereich und missachtete die Vorfahrt einer 22-Jährigen, die in diesem Moment mit einem VW entgegenkam und der abknickenden Vorfahrtsstraße folgen wollte. Im Einmündungsbereich stießen die Autos heftig zusammen. Der Wagen der Unfallverursacherin kam nach rund 50 Meter in einer Wiese zum Stehen. Beide Fahrerinnen, sowie zwei Mitfahrer im VW im Alter von 45 und 52 Jahren, verletzten sich durch den Zusammenprall. An der Unfallstelle waren mehrere Rettungsdienste, welche die Verletzten in umliegende Krankenhäuser brachten. Ein Abschleppdienst lud beide total beschädigten Autos auf.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell