Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) In Tankstellenkiosk eingebrochen (03.08.2020)

Donaueschingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruch in eine Tankstelle in der Friedrich-Ebert-Straße. Gegen 2.30 Uhr warf ein Unbekannter mit einem Gullideckel die gläserne Eingangstür ein und gelangte so in den Verkaufsraum. Da sich in der geöffneten Kasse kein Bargeld befand, begnügte sich der Täter mit dem Diebstahl einer Flasche Whiskey im Wert von rund 30 Euro. Der Schaden an der beschädigten Glastüre beläuft sich auf eine Summe im unteren vierstelligen Bereich. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell