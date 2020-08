Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unbekannter entreißt Seniorin Geldbeutel und flüchtet (03.08.2020)

Rottweil (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Raubüberfall der am Montag gegen 14.30 Uhr vor einer Metzgerei in der Hochbrücktorstraße verübt wurde. Ein unbekannter Mann näherte sich von hinten einer 72-jährigen Frau, die vor der Metzgerei wartete. Er entriss ihr den Geldbeutel, den sie in den Händen hielt. Als der Täter flüchtete, rannte ihm die Geschädigte hinterher und stürzte dabei. Sie zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Ein Zeuge, der dem Täter ebenfalls hinterhergerannt war, konnte den Geldbeutel an sich nehmen, als der Täter stolperte und ihm dieser aus der Hand fiel. Im weiteren Verlauf rannte der Unbekannte in Richtung Hochbrücke ohne Diebesgut davon. Beschrieben wird er wie folgt: 18-25 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schlanke/normale Statur, schwarze, lockige Haare, nordafrikanisches Aussehen. Bekleidet war er mit einem schwarz/weiß karierten Sweatshirt/Pullover mit Kapuze und einer dunklen Hose. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Personen, die zu dieser Zeit im dortigen Bereich unterwegs waren und Hinweise zum Geschehen oder auf den flüchtenden Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

