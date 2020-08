Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Landkreis Rottweil) Verkehrsunfall mit Unfallflucht (03.08.2020)

Sulz am Neckar (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht, der sich am Montagmorgen, gegen 11 Uhr, auf der Landesstraße 412 zwischen Weiden und Sulz ereignet hat. Der Fahrer eines unbekannten Kraftfahrzeugs fuhr von Weiden kommend in Richtung Sulz und lenkte aus Unachtsamkeit in Richtung einer 29-jähringen Skoda-Fahrerin, welche von Sulz kam. Um einen Unfall zu vermeiden, wich sie aus und fuhr gegen einen Leitpfosten. Ohne sich um den Fremdschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte die Fahrt fort. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, zu melden.

