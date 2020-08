Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen

Landkreis Rottweil) Vorfahrt mißachtet (03.08.2020)

Dietingen (ots)

Eine leicht verletzte Verkehrsteilnehmerin und rund 18.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich am Montag gegen 14 Uhr an der Kreuzung Rottweiler Straße / Köhlerstraße ereignet hat. Eine 20-jährige VW-Fahrerin befuhr die Köhlerstraße und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt einer 26-jährigen Honda-Fahrerin. Bei der Kollision werden beide Fahrzeuge nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und prallten gegen einen Baum. Hierbei verletzte sich die 26-Jährige leicht. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

