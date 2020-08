Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Verkehrswidriges Halten führt zu Verkehrsunfall (03.08.2020)

Rottweil (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro und ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 11 Uhr in der Königstraße ereignet hat. Ein 35-Jähriger stellte seinen Audi verkehrswidrig auf einem Gehweg ab und öffnete die Türe, obwohl er vorerst sitzen blieb. Ein 85-jähriger Mercedes-Fahrer übersah die offenstehende Türe und streifte sie bei der Vorbeifahrt. Der Audi war dadurch nicht mehr fahrbereit und wurde durch den Abschleppdienst in eine Werkstatt gebracht. Verletzte gab es keine.

