Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Liggersdorf

Landkreis Konstanz) Motorrad gestohlen - Zeugen gesucht (01.06.-06.06.2020)

Hohenfels-Liggersdorf (ots)

Aus einer Garage in der Ortsstraße entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum vom 01. Juni, 18 Uhr, bis 04.Juni, 21 Uhr, ein Motorrad. An dem Motorrad, das zum Zeitpunkt des Diebstahls nicht fahrbereit war und aufgrund der kaputten Kette von den Tätern aus der Garage geschoben werden musste, waren keine Kennzeichen angebracht. Es handelt sich um eine schwarze KTM 500 EXC-F Enduro, Baujahr 2019, mit weißen Schutzblechen und orangefarbenen Radkästen. Die Maschine hat einen Wert von rund 10.000 Euro. Zeugen fiel in der Woche mehrmals in der Nähe des Hauses ein weißer Sprinter auf. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise, vor allem zum Verbleib der Maschine, geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell