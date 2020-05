Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Verdünnte Urinprobe schlägt trotzdem an

Stadtlohn (ots)

Berauscht hat am Montag ein Autofahrer seinen Wagen durch Stadtlohn gesteuert. Polizeibeamte hatten den 19-Jährigen kontrolliert, als er am Abend die Straße Breul befuhr. Ein Drogentest schlug positiv an auf den Cannabiswirkstoff THC - der junge Mann hatte wohl auf ein anderes Ergebnis gehofft: Er gestand ein, das Urin für den Test mit Wasser verdünnt zu haben. Die Polizisten hatten einen entsprechenden Verdacht geschöpft, als der Fahrer die Probe abgab. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige. Ein Arzt entnahm dem Fahrer im Krankenhaus eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt bestimmen zu können.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell