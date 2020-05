Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Biemenhorst - Werkzeug entwendet

Bocholt (ots)

Zwei Kettensägen der Marke Stihl und einen Akkubohrer der Marke Bosch hat ein Einbrecher am vergangenen Wochenende in Bocholt-Biemenhorst gestohlen. Um an seine Beute zu kommen, hatte der Täter auf einem Grundstück an der Möllenstegge eine Gartenlaube aufgebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 17.00 Uhr, und Montag, 15.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell