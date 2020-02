Polizei Braunschweig

POL-BS: Erstes Resümee der Polizei Braunschweig zum Schoduvel 2020

Braunschweig (ots)

23.02.2020 Braunschweig, Stadtgebiet

Fröhlich und friedlich, so lautet ein erstes Fazit zum diesjährigen Karnevalsumzug in der Innenstadt von Braunschweig.

Trotz widriger Wetterbedingungen säumten viele Zuschauer die Aufzugsstrecke, um den aktiven Närrinnen und Narren beizuwohnen. Während des Umzuges kam es vereinzelt zu Körperverletzungen und kleineren Streitigkeiten, die jedoch schnell geschlichtet werden konnten.

Der Einsatzleiter der Polizei, Polizeidirektor Jörg Bodendiek, zeigte ich zufrieden: "Rund 600 Beamte der Polizei haben rund um den Schoduvel für die Sicherheit der Teilnehmer und Zuschauer gesorgt. Es hat sich gezeigt, dass sich das Einsatzkonzept bewährt hat. Insbesondere möchte ich die gute Zusammenarbeit zwischen dem Veranstalter, der Stadt und der Feuerwehr hervorheben."

Am Montag kann die Polizei dann eine endgültige Bilanz ziehen. Derzeit dauern die Nachfeiern in den Gaststätten und Kneipen der Stadt an. Diese werden sich bis in die frühen Morgenstunden hinziehen.

