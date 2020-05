Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auf Ampelkreuzung kollidiert

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin am Montag bei einem Unfall auf dem Innenstadtring in Bocholt erlitten. Die 62-Jährige hatte gegen 11.15 Uhr die Kaiser-Wilhelm-Straße befahren und wollte nach links auf die Willy-Brandt-Straße abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit dem Wagen eines 44-jährigen Bocholters, der nach ersten Erkenntnissen bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren war - er befuhr den Stadtring in Richtung Bahnhof. Die verletzte Bocholterin wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Da die 62-Jährige erklärte, bei Gelblicht in die Kreuzung eingefahren zu sein, bittet die Polizei weitere Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden: Tel. (02871) 2990.

