POL-VIE: Willich/Kempen: Riegel vor: Schützen Sie sich vor Wohnungseinbrechern: Einladung zu einem sonntäglichen Besuch unserer Informationsstände zum Aktionstag am 27. Oktober

Am Sonntag, 27. Oktober ist der landesweite Aktionstag der Polizei NRW unter dem Motto: Riegel vor. Sicher ist sicherer. Er findet parallel zum bundesweiten "Tag des Einbruchschutzes" statt.

Leider ist mit der erfreulichen Entwicklung, dass die Zahl der Wohnungseinbrüche stetig abnimmt auch ein mangelndes Interesse der Menschen am vorbeugenden Einbruchschutz festzustellen. Im Kreis Viersen hat es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum etwa 18% weniger Wohnungseinbrüche in den ersten neun Monaten gegeben als dies noch im Vorjahr der Fall war. Aber: Immer noch wird (im statistischen Mittel) täglich mehr als einmal in ein Haus oder eine Wohnung im Kreis Viersen eingebrochen und oft nehmen diese Taten und das Eindringen in die Privatsphäre der Betroffenen durch Kriminelle ihnen nicht nur das Sicherheitsgefühl, sondern auch die Wohn- und Lebensqualität. Diese psychischen Folgen eines Wohnungseinbruchs sind meistens viel gravierender als die materiellen Verluste.

Lassen Sie es nicht soweit kommen und schieben Sie den Einbrechern einen Riegel vor. Wie das geht und dass wirksamer Einbruchschutz nicht immer mit (hohen) Kosten verbunden sein muss, zeigen und erklären Ihnen unsere Sicherheitsberater- nicht nur bei den monatlichen Gruppenberatungen an jedem zweiten Mittwoch im Monat in Dülken, sondern auch am Aktionstag vor Ort in Kempen und Willich. Besuchen Sie unsere dort aufgebauten Infostände und holen Sie sich wertvolle Vorbeugungstipps bei unseren Einbruchsberatern. Diese freuen sich auf Ihren Besuch am Sonntag, 27. Oktober zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr auf dem Marktplatz in Willich und zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr auf dem Buttermarkt in Kempen. Auch die Medien laden wir herzlich ein./ah (1227)

