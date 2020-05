Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Folie und Seil über Fahrbahn gespannt

Gronau (ots)

Folgenschwere Unfälle in Kauf genommen haben Unbekannte in Gronau: Die Täter spannten am Wochenende eine Absperrung über die Fahrbahn zweier Straßen.

Der erste Fall spielte sich in der Nacht zum Samstag in der Vereinsstraße ab. Ein aufmerksamer Zeuge entdeckte dort gegen 00.40 Uhr am Fußgängerüberweg Vereinsstraße/Kurt-Ackermann-Straße/Lindenstraße ein Hindernis auf der Fahrbahn. Wie sich herausstellte, hatte ein Unbekannter eine Folie quer über die Fahrbahn der Vereinsstraße gespannt.

Die Von-Steuben-Straße stellt den Tatort des zweiten Vorkommnisses dar. Eine Autofahrerin bemerkte in der Nacht zum Sonntag dort ein Seil, das quer über die Fahrbahn gespannt war. Die 24-jährige Gronauerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr gegen das Seil. Es lockerte sich und rutschte über den Wagen hinweg, so dass die Sache glimpflich ausging.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen; Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

