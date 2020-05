Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Korrektur zu "Mehrere Fahrräder aus Mehrfamilienhauskeller gestohlen"

Bocholt (ots)

Eine falsche Tatzeit ist irrtümlich in unserer Pressemeldung "Mehrere Fahrräder aus Mehrfamilienhauskeller gestohlen" vom Sonntag, 03.05.2020, angegeben worden. Zu den beschriebenen Diebstählen in einem Haus an der Straße Im Bollwerk in Bocholt war es nicht am Samstag gekommen, sondern am Freitag, 01.05.2020, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr. Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

