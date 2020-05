Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Motorradfahrer leicht verletzt

Ahaus (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Montag in Ahaus gekommen ist. Ein 71-Jähriger wollte gegen 11.05 Uhr von einem Parkplatz nach links in die Fuistingstraße in Richtung Bahnhofstraße einbiegen. Dabei übersah der Ahauser einen Motorradfahrer, der die Fuistingstraße in Richtung Kreisverkehr Graeser Straße/Wessumer Straße befuhr. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten 32-jährigen Ahauser zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

