Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Zusammenstoß beim Abbiegen

Rhede (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro - so lautet die Bilanz einer Kollision zwischen zwei Pkw, zu der es am Sonntag gegen 17.50 Uhr in Rhede gekommen ist. Ein 86-Jähriger wollte mit seinem Wagen von der Hardtstraße nach links in die Südstraße einbiegen. Der Bocholter übersah dabei das Fahrzeug einer 34-jährigen Münsteranerin, die ihm aus dem Martenskamp entgegenkam. Die Leichtverletzte wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

