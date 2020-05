Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin muss bremsen und stürzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Samstag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Das Geschehen hatte sich gegen 13.25 Uhr am Berliner Platz abgespielt: Die 20-Jährige befuhr die Meckenemstraße, als ihren Angaben zufolge ein Autofahrer von der Ausfahrt Berliner Platz einbiegen wollte. Sie habe den Zusammenstoß nur durch eine Notbremsung verhindern können und sei dabei gestürzt. Der Autofahrer habe angehalten und sei ausgestiegen. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet den Fahrer sowie weitere Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden.

