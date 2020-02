Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Stockach - Unfall am P+R Parkplatz mit hohem Sachschaden

Stockach (ots)

Am Dienstagmorgen ist es in Stockach in der Bahnhofstraße beim dortigen P+R Parkplatz zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 40jährige Mazda-Fahrerin wollte von diesem Parkplatz auf die Bahnhofstraße einfahren und hat hierbei einen 20jähirgen Fiat-Fahrer übersehen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

