POL-BOR: Bocholt - Radfahrer leicht verletzt

Verursacher gesucht

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 20-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Bocholt erlitten. Der Bocholter war gegen 13.25 Uhr auf dem Radweg der Meckenemstraße in Richtung Westend unterwegs. Ein Autofahrer fuhr vom Berliner Platz an die Meckenemstraße heran, so dass der Fahrradfahrer stark bremsen musste und zu Boden stürzte. Der Autofahrer stieg aus und sprach mit dem Leichtverletzten. Ein Austausch von Personalien fand nicht statt. Rettungskräfte brachten den 20-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des grünen Opel Astras wird wie folgt beschrieben: circa 40 Jahre alt, zwischen 1,85 Meter und 1,95 Meter groß, braune oder schwarzgraue Haare. Die Polizei bittet den Fahrer und Zeugen sich an das Verkehrskommissariat Bocholt zu wenden: Tel. (02871) 2990.

