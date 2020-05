Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet

Gronau (ots)

Ein lauter Knall schreckte einen aufmerksamen Zeugen am Sonntagabend in Gronau auf. Aus einem Fenster eines Wohnhauses an der Friesenstraße heraus beobachtete der Mann gegen 20.55 Uhr einen dunklen Ford, der offenbar rückwärts gegen einen geparkten Pkw gefahren war. Die Autofahrerin flüchtete von der Unfallstelle in Richtung Tannenbergstraße, im weiteren Verlauf über die Kurt-Ackermann-Straße in Richtung Vereinsstraße. Der Zeuge informierte den Halter des beschädigten schwarz lackierten Opel Astras. Die Verursacherin beschreibt er wie folgt: circa 40 Jahre alt, korpulente Figur. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro. Die Polizei bittet die Verursacherin und Unfallzeugen sich bei der Polizei zu melden: Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell