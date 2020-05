Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrradfahrerin von Pkw erfasst und schwer verletzt

Bocholt (ots)

Am Samstag wollte ein 60 Jahre alter Autofahrer aus Bocholt die Straße Schlavenhorst aus der Straße Uphoff kommend überqueren. Dabei erfasst er eine 17 Jahre alte Fahrradfahrerin aus Bocholt, welche den Schlavenhorst befahren hatte und für den Autofahrer von links kam. An der Unfallstelle hat der Verkehr auf dem Schlavenhorst Vorfahrt. Die Jugendliche wurde durch die Luft geschleudert und erlitt schwere Verletzungen, so dass sie im Krankenhaus stationär aufgenommen wurde.

