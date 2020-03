Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenbach am Heuberg - Egesheim

TUT) Verkehrsunfall mit verletztem Lkw-Lenker (16.03.2020)

Reichenbach am Heuberg (ots)

Leichte Verletzungen erlitt der 51-jährige Lenker eines Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 27 Tonnen, der am heutigen Montagmorgen gegen 07.45 Uhr die Landesstraße 433 aus Richtung Reichenbach in Fahrtrichtung Egesheim befuhr.

Der 51-Jährige geriet bei dieser Fahrt mit den Rädern der rechten Fahrzeugseite auf den Seitenstreifen, wo das mit Stahlware beladene Kraftfahrzeug einsank. Der Lenker des Lkw verlor die Kontrolle über den Lkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kippte das Fahrzeug an der Böschung um und stürzte auf die rechte Fahrzeugseite. Der Lenker des Lkw hatte sich angeschnallt und blieb so vor schwereren Verletzungen verschont. Er wurde durch die Freiwilligen Feuerwehr Reichenbach am Heuberg mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Gosheim aus seinem Führerhaus befreit und durch den Rettungsdienst zu Behandlung in eine Unfallklinik gebracht.

Der Schaden an dem Lkw und der Ladung wird auf etwa 55.000 Euro geschätzt. Die Landesstraße 433 war bis zur Bergung des Lkw gegen 15.00 Uhr nur eingeschränkt befahrbar. Die Verkehrsregelung an der Unfallstelle erfolgte durch die Polizei. Zur Durchführung der Bergung selbst wurde die Landesstraße 433 gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell