Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer (15.03.2020)

Spaichingen (ots)

Schwere Verletzungen erlitt der 53-jährige Lenker eines Motorrades bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag gegen 16.15 Uhr in der Robert-Koch-Straße im Bereich der Einmündung der Robert-Koch-Straße in die Hauptstraße ereignete.

Der 60-jährige Lenker eines Toyota Lexus befuhr die Hauptstraße aus Richtung Rottweil in Fahrtrichtung Tuttlingen und bog an der Einmündung Hauptstraße / Robert-Koch-Straße nach rechts in die Robert-Koch-Straße ein. Unmittelbar nach dem Abbiegen wurde ihm bewusst, dass die vorgeschriebene Umleitung in die Robert-Koch-Straße nur für Lastkraftwagen gilt. Durch ein Wendemanöver nach der Verkehrsinsel wollte er zurück zur Hauptstraße fahren.

Beim Wenden übersah er den von hinten heranfahrenden und überholenden, 53-jährigen Lenker des Motorrades, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge und zum anschließenden Sturz des Motorradfahrers kam. Der Motorradfahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Kraftfahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell