Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Betrunkener Radfahrer stürzt

Delmenhorst (ots)

Ein 49-Jähriger Braker stürzte am Donnerstag, den 28.03.2019, gegen 22:45 Uhr, in der Dürerstraße in Brake vor den Augen einer Polizeistreife mit seinem Fahrrad. Als diese dem Mann, der bei dem Sturz zum Glück unverletzt blieb, aufhelfen wollten, stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab dabei einen Wert von über 2,12 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt mit dem Rad wurde ihm untersagt.

