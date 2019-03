Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarrsch: Fahrradkontrollen im Stadtgebiet Brake

Delmenhorst (ots)

Der Frühling kündigt sich an und die Tage werden wieder länger. Dies sorgt dafür, dass immer mehr Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brake das Auto stehen lassen und sich auf ihr Fahrrad schwingen. Obwohl es morgens nun wieder länger hell bleibt, kommt es nicht selten zu gefährlichen Verkehrssituationen zwischen Personen auf einem Fahrrad und Kraftfahrzeugen. Ebenfalls häufen sich die Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger, dass gerade die Radfahrerinnen und Radfahrer sich oft rücksichtslos im Straßenverkehr verhalten würden.

Die Braker Polizei hat daraufhin vom 22.03.2019 bis zum 26.03.2019 die Radfahrerinnen und Radfahrer im Stadtgebiet in den Fokus genommen und vermehrt Kontrollen durchgeführt. Es haben an verschiedenen Orten stationäre- und auch mobile Kontrollen mit bis zu fünf eingesetzten Beamtinnen und Beamten in einem hierfür extra angesetzten Sonderdienst stattgefunden.

Im Rahmen der Kontrollen konnten leider immer noch eine Vielzahl an Verstößen festgestellt werden. Hierbei mussten nicht nur Schulkindern das Richtige Verhalten im Straßenverkehr noch mal erklärt werden, auch viele Erwachsene mussten an das richtige und rücksichtsvolle Radfahren erinnert werden.

Insgesamt wurden im Braker Stadtgebiet 138 Verstöße geahndet. Hiervon haben ganze 91 Radfahrerinnen und Radfahrer die Einbahnstraße "Bügermeister-Müller-Straße" entgegengesetzt der Fahrtrichtung befahren.

Vor Ort wurde durch die Polizei sehr angeregte Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern geführt. Es hat überwiegend freudige Reaktionen und Verständnis für die durchgeführten Kontrollen gegeben. Ein positiver Trend hat sich bereits nach wenigen Tagen abgezeichnet. Die Kontrollen sorgten sogar für Aufrufe in den sozialen Netzwerken und auch dort viel Zustimmung von den dortigen Usern erfahren.

Obwohl die Unfallzahlen im Jahr 2018 bereits gesunken sind, wird auch zukünftig durch ähnlich gelagerte Kontrolltage weiter ein Auge auf Radfahrerinnen und Radfahrer genommen, um brenzlige Situationen und Verkehrsunfälle weiter minimieren zu können.

