Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: "Handwerker" bestiehlt Rentnerin

Delmenhorst (ots)

Nordenham. Eine 83-jährige Nordenhamerin wurde am Donnerstag, den 28.03.2019, in ihrem Wohnhaus von einem angeblichen Handwerker um eine geringe Menge Bargeld erleichtert. Dieser klingelte gegen 15:30 Uhr an ihrer Haustür mit dem Vorwand, Wasserzähler ablesen zu wollen. Daraufhin ließ die Dame ihn in das Haus und seine Arbeiten verrichten. Als der Mann das Haus verließ stellte die Dame den Verlust ihres Geldes fest. Der "Handwerker" kann durch die Nordenhamerin wie folgt beschrieben werden:

- dunkle Oberbekleidung (evtl. lilafarbend) - schwarze Haare - größer als 1,58 m - nicht deutscher Herkunft

Zeugen, die Hinwesie auf den Täter und mögliche Komplitzen geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 in Verbindung zu setzen.

