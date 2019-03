Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Bargeld aus Doppelhaushälfte entwendet +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter nutzen die Abwesenheit der Bewohner einer Doppelhaushälfte im Heider Ring in der Gemeinde Ganderkesee und gelangten in dem Zeitraum von Montag, 18.03.2019, gegen 12:00 Uhr, bis Donnerstag, 28.03.2019, gegen 17:00 Uhr, in das Wohnhaus. Anschließend entwendeten sie Bargeld.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

