Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Schwerer Diebstahl aus einem BMW (14.03.2020 - 16.03.2020)

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Aufbruch eines auf dem Betriebsgelände eines Autohauses in der äußeren Stockacher Straße stehenden BMW, Typ 5, D20 Touring, im Zeitraum von Samstag bis zum heutigen Montag. Unbekannte Täter schlugen in diesem Zeitraum an dem BMW eine Seitenscheibe ein und montierten im Fahrzeuginnern das Lenkrad und weitere Bedienungselemente ab, die sie entwendeten.

Personen, die der Polizei Hinweise auf die Tatverdächtigen, ein benutztes Fahrzeug oder den Verbleib der entwendeten Gegenstände geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

