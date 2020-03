Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen-Hattingen

TUT) Brand einer Matratze (15.03.2020)

Immendingen-Hattingen (ots)

Glück hatte ein 32-jähriger Wohnungsinhaber in Hattingen am Sonntagabend gegen 19.00 Uhr beim Gebrauch eines Elektrogerätes. Der 32-Jährige legte einen sich in Betrieb befindlichen Haarföhn auf ein Bett. Der Föhn erhitzte sich aufgrund eines technischen Defektes zu stark und führte zum Schmelzen der Schaumstoffmatratze des Bettes.

Beim Eintreffen der Polizei am Ort des Geschehens hatte der 32-Jährige die glimmende Matratze bereits im Garten mit einigen Eimern Wasser abgelöscht. Ein Schaden ist nicht entstanden, verletzt wurde niemand, ein Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr war nicht erforderlich.

