POL-BOR: Bocholt - Erstmeldung: Sporker Ringstraße (K3) nach Unfall gesperrt

Bocholt (ots)

Auf der Sporker Ringstraße (K3) hat sich am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Infolge von Eisglätte ist ein Lkw in den Straßengraben gerutscht. Die K3 ist zwischen der Dinxperloer Straße (L606) und der Hamalandstraße (L602) ist aktuell voll gesperrt. Die Bergung des Lkw wird einige Stunden in Anspruch nehmen. Es wird nachberichtet.

