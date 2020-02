Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Werkzeug aus Wagen entwendet

Reken (ots)

Werkzeug haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Bahnhof Reken aus einem Firmenwagen gestohlen. Die Täter stachen das Schloss des Fahrzeugs auf, das an der Frankenstraße gestanden hatte. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten zwei Akkuschrauber, eine Kernbohrmaschine, einen Schlaghammer, einen Absaugrotor mit Zentrierspitz, eine Mauerschlitzfräse und eine Senkermaschine. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

