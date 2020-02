Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Mehrere Firmenwagen angegangen

Borken (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in Borken mehrere Firmenwagen ins Visier genommen. Die Vorgehensweise war in allen Fällen die gleiche: Die Täter stachen die Schlösser an den Türen auf - in zwei Fällen machten sie auch Beute: Die Unbekannten entwendeten Elektrowerkzeuge aus einem Fahrzeug, das an der Hohen Oststraße gestanden hatten. Dazu zählten unter anderem Akkustichsägen, Bohrhammer, Schlagschrauber, eine Handkreissäge und eine Multimaster-Elektrosäge, überwiegend der Marke Makita. Hochwertige Werkzeugmaschinen ließen die Täter auch aus einem Transporter mitgehen, der an der Bolkenhainer Straße gestanden hatte. Ihre Beute dort: ein Akkuschrauber, ein Schlagschrauber, eine Tigersäge, ein Rohrschneider, eine Akkulampe, ein Trennschneider und ein Baustellenradio, sämtlich der Marke Milwaukee. Die beiden weiteren Fälle ereigneten sich an der Fedor-Sommer-Straße und an der Schulstraße in Borken-Marbeck - beide Male zogen die Täter ohne Beute wieder ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

