Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Überholmanöver löst Unfall aus

Stadtlohn (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am vergangenen Freitag gegen 13.50 Uhr in Stadtlohn ereignet hat. Vorausgegangen war auf der Kreisstraße 35 in Stadtlohn-Büren ein riskantes Überholmanöver: Ein VW Polo fuhr dort in Richtung Gescher und hatte dort in einem kurvenreichen Abschnitt einen vorausfahrenden Lkw überholt. Um einen Unfall zu vermeiden, mussten sowohl der Fahrer des Lkw als auch eines entgegenkommenden Fahrzeugs stark abbremsen. Das bemerkte eine 31-Jährige im Wagen hinter dem Lkw zu spät und prallte auf. Ein Rettungswagen brachte die Gescheranerin und ihren ebenfalls leicht verletzten 35-jährigen Gescheraner Beifahrer in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet den Fahrer oder die Fahrerin des VW Polo sowie weitere mögliche Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell