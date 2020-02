Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - In Auto eingedrungen

Gronau (ots)

Auf ein Autoradio hatte es ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag in Gronau ebenso abgesehen wie auf ein Navigationssystem. Beide Geräte entwendete der Täter aus einem Wagen, der am Brechter Weg auf dem Parkplatz am Dreiländersee gestanden hatte. Um an seine Beute zu kommen, hatte der Unbekannte das Fahrzeug gewaltsam geöffnet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

