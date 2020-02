Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Chemikalien offen abgestellt

Gescher (ots)

Mehrere Kanister mit chemischer Flüssigkeit hat ein Unbekannter in Gescher illegal "entsorgt". Die insgesamt fünf Behälter mit einem Fassungsvermögen von je 30 Liter hatten an einem Wirtschaftsweg gestanden, der von der Liebigstraße abgeht. Dort waren sie am Montag gegen 11.30 Uhr entdeckt worden. Kräfte der Feuerwehr sicherten die Fundstelle ab. Mitarbeiter des zuständigen städtischen Bauhofes übernahm es, die Chemikalien zu entsorgen. Dabei handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um eine ätzende Substanz wie beispielsweise Säure oder Lauge. Die Polizei ermittelt wegen eines Umweltdeliktes und bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

