Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Parkenden Wagen mutwillig beschädigt

Borken (ots)

Abgetreten hat ein Unbekannter am Montag in Borken den Außenspiegel eines Wagens. Das beschädigte Fahrzeug hatte zwischen 19.10 Uhr und 20.10 Uhr auf einem Parkplatz an der Mönkenstiege gestanden. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 300 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

