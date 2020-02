Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Berauschter Fahrer hatte Drogen dabei

Heek (ots)

Kokain an Bord hatte in der Nacht zum Dienstag ein Autofahrer in Heek. Polizeibeamte hatten den 28-Jährigen kontrolliert, als er die Nienborger Straße befuhr. Im Wagen des Gronauers fanden sich circa 30 Gramm Kokain und darüber hinaus eine weitere, zunächst unbekannte drogenartige Substanz. Ein Drogentest schlug bei dem Fahrer positiv an auf Amphetamin und Kokain. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt bestimmen zu können. Die Beamten stellten die Betäubungsmittel sicher.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell