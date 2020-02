Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Gronau (ots)

Schwere Verletzungen erlitt am Freitagmorgen eine 56 Jahre alte Frau aus Gronau bei dem Zusammenstoß mit einem Pkw. Die Gronauerin hatte mit ihrem Fahrrad kurz zuvor die Straße Gildehauser Damm in Richtung Agathastraße in Gronau befahren. Im Einmündungsbereich Gildehauser Damm / Agathastraße wurde sie von dem Fahrzeug einer 51 Jahre alten Frau aus Gronau erfasst. Diese war mit ihrem Pkw auf der Agathastraße, von der Gronauer Straße kommend, unterwegs gewesen und stieß beim Linksabbiegen mit der Radfahrerin zusammen. Kräfte des Rettungsdienstes brachten die Verletzte ins Gronauer Krankenhaus, wo sie vorsorglich stationär aufgenommen wurde.

