Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auto zerkratzt

Bocholt (ots)

Rundum zerkratzt fand ein Bocholter am Sonntagmorgen seinen Pkw vor, den er am Freitag gegen 10.00 Uhr auf der Hohenhorster Straße abgestellt hatte. Bereits vor ca. 3 Wochen war der Tankdeckel seines Pkws zerkratzt worden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell