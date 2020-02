Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Berauscht am Steuer und Drogen geschmuggelt

Gronau (ots)

Unter dem Einfluss von Drogen stand am Sonntag ein 26-jähriger Fahrzeugführer, der von Beamten des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) um 14:00 Uhr auf der Enscheder Straße in Gronau kontrolliert wurde. Die stark geweiteten Pupillen des 26-jährigen und der auffallende Marihuanageruch im Fahrzeuginneren ließen die Beamten einen Drogenkonsum vermuten. Noch vor Ort bestätigte ein Drogenvortest den Verdacht, der Test schlug positiv auf den Cannabiswirkstoff THC an. Darüber hinaus wurde im Fußraum des 27-jährigen Beifahrers eine geringe Menge Marihuana gefunden. Die Drogen wurden sichergestellt. Ein Arzt entnahm dem Mann im Gronauer Krankenhaus eine Blutprobe. Die Polizeibeamten untersagten dem 26-jährigen die Weiterfahrt und leiteten jeweils ein Strafverfahren ein.

Das grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijken Marechaussee (NL), der Politie-Eenheid Oost-Nederland (NL), der Bundespolizeidirektion Hannover, der Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen) und der Kreispolizeibehörde Borken (Nordrhein-Westfalen).

Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Delikte wie Schleusungskriminalität, Menschenhandel, Dokumentenkriminalität, Drogenhandel, Geldwäsche und der Kfz-Kriminalität durch. - - - - - - - - - - - - - - - - -

