Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ladendieb flüchtet

Gronau (ots)

Auf einen Ladendieb wurden die Mitarbeiter eines Elektrofachmarktes auf der Huyssenstraße in Gronau aufmerksam, als bei seinem Verlassen des Geschäftes am Samstag gegen 12:00 Uhr der Diebstahlschutz ertönte. Trotz aufgenommener Verfolgung durch einen Mitarbeiter und eine Kundin, konnte der Täter zu Fuß in Richtung Ackerstraße flüchten. Auch die verständigte Polizei traf den Dieb nicht mehr an. Die Zeugen beschreiben den Täter wie folgt: Ca. 185 cm, schlank, kurze, dunkle Haare, ca. 25 bis 35 Jahre alt, vermutlich Osteuropäer, bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer auffälligen Steppjacke in den Farben weiß/schwarz/rot. Darüber hinaus führte er eine graugefleckte Umhängetasche mit und trug einen Kopfhörer. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

