Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Unfallflucht angezeigt

Legden (ots)

Am Montagmorgen wollte eine 57 Jahre alte Autofahrerin aus Bochum nach eigenen Angaben gegen 08.30 Uhr die Kreisstraße 33 im Bereich Beikelort überqueren. Dabei hätte sich von links ein Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit genähert, so dass sie ausgewichen und in den Straßengraben gefahren sei. Der Pkw-Fahrer sei ohne anzuhalten weitergefahren. Den Pkw kann die 57-Jährige nicht näher beschreiben, an ihrem eigenen Pkw entstand ein Schaden in einer Höhe von ca. 1.200 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell