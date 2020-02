Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Umarmt und bestohlen

Borken (ots)

Die freundliche Geste war nur ein fieser Trick: Taschendiebe haben am Samstag in Borken das Portemonnaie eines Passanten gestohlen. Dazu war es gegen 18.35 Uhr auf der Straße "Am Kuhm" gekommen: Zwei Männer hatten den 23-Jährigen scheinbar freundschaftlich umarmt - im letzten Moment merkte der Velener, dass sie es auf seine Geldbörse abgesehen hatten. Die Täter rannten weg, der 23-Jährige konnte sie nicht mehr einholen. Beschreibung: südländisches Aussehen, etwa 20 Jahre alt, beide trugen schwarze Jogginghosen der Marke Adidas mit weißen Streifen; einer der Täter war circa 1,80 Meter groß und schlank, der andere kleiner und von fülliger Statur. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Die "freundschaftliche Umarmung" stellt nur eine von vielen Maschen dar, mit denen Taschendiebe an das Geld ihrer Opfer kommen wollen. Den Taschendieben reichen schon wenige Augenblicke und gegebenenfalls das Ablenkungsmanöver eines Mittäters, um an ihre Beute zu kommen. Wer sich davor schützen will, sollte Wertsachen in einer verschlossenen Innentasche verstauen - am besten Geld und Papiere in unterschiedlichen Taschen. Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder ähnliches bieten zusätzliche Sicherheit. Bei Taschen sollte die Verschlussseite zum Körper hin und auf der Vorderseite des Körpers zu tragen. Weitere Tipps und Informationen dazu bietet unter anderem die Internetseite www.polizei-beratung.de.

