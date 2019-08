Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Kontrolle auf dem Schulhof

Achern (ots)

Zu einer Ruhestörungen kam es am Montagabend gegen 23:20 Uhr auf dem Schulhof in der Berliner Straße. Ruhesuchende Anwohner beschwerten sich über laute Musik. Die Beamten der Polizei in Achern stellten mehrere Jugendliche fest, die wohl Heimweh nach der Schule hatten und im Schulhof feierten. Die Beamten stellten die Ordnung wieder her und die Jugendlichen räumten ihren Müll auf. /ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell